23 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

'Masanın Altında' izleyici ile buluştu

BURSA - Yeni sezonu geçtiğimiz ay ' Misafir' adlı oyunla açan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şimdi de 'Masanın Altında' adlı oyunu izleyici ile buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, repertuvarını yenileyerek birbirinden kıymetli yeni oyunları sanatseverlerle buluşturacağı yeni sezonun ikinci oyunu 'Masanın Altında'yı Tayyare Kültür Merkezi'nde sahneledi. Oyunun prömiyeri sanat severlerde büyük ilgi gördü.

Roland Topor'un yazdığı, çevirmenliği Esen Özman'ın yaptığı ve Mehmet Ali Açıl'ın yönettiği oyunda, çevirmenlik yaparak geçimini sağlayan Florence'nin, ek gelir elde etmek için, yaşadığı evdeki çalışma masasının altını ayakkabı tamirciliği yapan bir göçmen olan Dragomir'e kiralamasıyla başlayan olaylar anlatılıyor. Zaman geçtikçe, bir "kiracı kiracısı" olan Dragomir ile Florence arasındaki bağ güçlenmeye ve Florence'in hayatı değişmeye başlar. Kara mizah türündeki oyun, sınıf farklılıklarına getirdiği eleştirinin yanı sıra göçmenlik kavramına da alışılmadık bir perspektiften bakarken, giderek küçülen ve yalnızlaşan bireyin sıkışmışlığını, kadın-erkek ekseninde anlatıyor.

Oyunun dekor tasarımını Murat Şimşek, kostüm tasarımı Deniz Çağrı Bilgili, müzikleri Ali Agah Eroğlu, koreografiyi Dicle Doğan, yönetmen yardımcılığını Didem Açıl ve afiş tasarımını Nilay İlcebay yaptı. Beğeniyle izlenen oyunda Flörence'yi Seçil Girgin Serener, Dragomir'i Sergen Bölük, Gritzka'yı Faruk Oğur, Raymonde Pouce'yi Didem Hun Liman ve Marc Thyl'i Osman Murat Erten canlandırdı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri