Masa Tenisi Takımı Seçmeleri
Araştırma MerkezleriMasa Tenisi Takımı SeçmeleriÜniversitelerarası turnuvada üniversitemizi temsil edecek masa tenisi takımımız için seçme yapılacaktır.
Araştırma Merkezleri
Masa Tenisi Takımı Seçmeleri
Üniversitelerarası turnuvada üniversitemizi temsil edecek masa tenisi takımımız için seçme yapılacaktır.
Masa tenisi takımımıza katılmak isteyen öğrencilerimizin 18 Ekim Pazartesi günü saat 18: 00 da Balgat kampüs 2 Nolu Spor salonunda bulunmaları rica olunur.
Antrenör Talha ALKAYA 0544 948 32 98
Spor İşleri Şube Müdürlüğü
Duyuru Ekleme Tarihi : 12. 10. 2021 10: 28
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