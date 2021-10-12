Masa Tenisi Takımı Seçmeleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masa Tenisi Takımı Seçmeleri

Habermetre - Haberler | Toplum
Masa Tenisi Takımı Seçmeleri

Araştırma MerkezleriMasa Tenisi Takımı SeçmeleriÜniversitelerarası turnuvada üniversitemizi temsil edecek masa tenisi takımımız için seçme yapılacaktır.

Araştırma Merkezleri

Masa Tenisi Takımı Seçmeleri

Üniversitelerarası turnuvada üniversitemizi temsil edecek masa tenisi takımımız için seçme yapılacaktır.

Masa tenisi takımımıza katılmak isteyen öğrencilerimizin 18 Ekim Pazartesi günü saat 18: 00 da Balgat kampüs 2 Nolu Spor salonunda bulunmaları rica olunur.

Antrenör Talha ALKAYA 0544 948 32 98

Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Duyuru Ekleme Tarihi : 12. 10. 2021 10: 28

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Işıl Sergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Masa Tenisi Takımı Seçmeleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:54:21. #1.13#