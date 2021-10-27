MARY JANE CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ CUMA GÜNÜ CACABEY MEYDANI'NDA

Kırşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla coşku dolu bir konser konserler düzenliyor. 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 20: 00'da "Cumhuriyet Hepimizin, Konser Hepimizin" sloganıyla ücretsiz düzenlenen konserlerde Mary Jane sahne alacak. Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi Cumhuriyet Konserleri'ne davet eden Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, "Gençlerimiz konserlere çok rağbet gösteriyor. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nda Kırşehir Belediyesi bando takımımız il içinde Cumhuriyet Marşlarımız eşliğinde bayrak dağıtımı gerçekleştirecek. Konser programı kapsamında Mary Jane, 29 Ekim Cuma günü saat 20. 00'de Cacabey Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. Program kapsamında yine Kırşehir Belediyesi tarafından 2. Uluslararası Judo Turnuvası gerçekleştiriliyor. 29-30-31 Ekim 2021tarihlerimde gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası Kındam Spor Salonu'nda 1000 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla 10: 00-18: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhuriyetimize gönül vermiş tüm hemşehrilerimi Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız şimdiden hepimize kutlu olsun! " ifadelerini kullandı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet