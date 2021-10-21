Marvel's Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri açıklandı

26 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan, geliştiriciliğini Eidos Montreal'in üstlendiği aksiyon-macera oyunu Marvel's Guardians of the Galaxy'nin PC Sistem Gereksinimleri açıklandı. İlk kez E3 2021 etkinliğinde gösterilen oyun ray-tracing ve DLSS özelliklerini destekleyecek.

Guardians of the Galaxy minimum sistem gereksinimleri (ray-tracing kapalı):

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

İşlemci: Intel Core i5/ AMD Ryzen 5

Bellek: 8 GB

Depolama: 80 GB boş alan

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

Önerilen sistem gereksinimleri(ray-tracing kapalı):

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660

İşlemci: Intel Core i7/ AMD Ryzen 5

Bellek: 16 GB

Depolama: 80 GB

İşletim sistemi: 64- bit Windows 10

NVIDIA oyunun ray-tracing özelliği açıkken gereken sistem gereksinimlerini de açıkladı. Ultra ayarlarda RTX 3080 ve Intel Core i7 — AMD Ryzen 7 ile kullanılması önerildi. İşte detaylar:

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