Maruni Patriği, Lübnan-Körfez krizini yatıştırmak için yetkilileri "kararlı adım" atmaya çağırdı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati ve tüm yetkililere Lübnan- Körfez krizini yatıştırmak için "kararlı adım" atmaları çağrısında bulundu.

Patrik Rai, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Bkerke Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayininde, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadelerinin ardından, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ile Beyrut arasında yaşanan gerginliğe değindi.

Rai, "Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Mikati ve yetkili herkesin Lübnan-Körfez krizini yatıştırmak için kararlı bir adım atmalarını dört gözle bekliyoruz. Bu adımın hedefi Lübnan'ı ve Lübnanlıları içeride ve dışarıda savunmak." dedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin Yemen'le ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin krize yol açan ifadeleri üzerine Lübnan Başbakan Necib Mikati de yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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