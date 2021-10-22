Marmaris'te lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris'te lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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