MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER - Haberler
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MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ekim ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ekim ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Marmaris ilçe merkezinde güneşli havayı görenler soluğu sahil şeridinde aldı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı ilçede, caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 30 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar ve turistler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahilde yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Kimileri plajda kitap okudu, kimileri de güneşlendi. Denizde çocukları ve köpekleri ile oyunlar oynanıp yüzenler renkli görüntüler oluşturdu. Sahillere konumlandırılmış su sporları istasyonlarına gelenler jet-ski, deniz paraşütü ve simit ile heyecan yaşadı.

Türkiye'ye tatile yapmaya gelen İngiltere vatandaşı elektrik mühendisi Edward Collenge (32), "Marmaris ve Türk insanları çok güzel. Mutlu ve huzurlu bir tatil yapıyorum" dedi.

Denize girdikten sonra bir kafede dinlenen İskoçyalı emekli Ellie Bronte (66) ise " İkinci kez tatile geliyorum. Çok güzel ve huzurluyum. Üç gün sonra ülkeme geri döneceğim. Sık aralıklarla Marmaris'e tatile gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER

MARMARİS'TE EKİM AYININ ORTASINDA YAZDAN KALMA GÜNLER
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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