Marmaris'te 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından aynı gece iki grup halinde lastik botlara bindirilen 46 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 46 düzensiz göçmeni botlara alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)