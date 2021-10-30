Marmaris'te 29 Ekim hediyesi kütüphane oldu

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından etkilenen yerlerinden biri olan Turgut Mahallesi'nde yaptırılan halk kütüphanesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay açılışı çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kent Konseyi işbirliği ile oluşturulan ilk mahalle kütüphanesi Turgut Mahallesi'nde açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay açılış kurdelesini mahalleli çocuklarla birlikte kesti. Açılışa Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya, Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, Kent Konseyi Turgut Mahalle Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Açılışta çocuklarla yakından ilgilenen Oktay, "Biz orada hep ders çalışacağız" diyen çocuklara "Hep çalışın, başarılı olun. Çünkü büyüyünce Marmaris'i siz yöneteceksiniz" diye konuştu. Çocuklara hediyeler veren Oktay mahalle sakinleriyle de bol bol sohbet etti. Yangının ardından yaraları sarmak için hızlı biçimde hareket ettiklerini söyleyen Oktay, "Aynı zamanda bu tarz sosyal hizmetleri de yerine getiriyoruz. Turgut'ta başladığımız kütüphane hizmetimizi diğer mahallelerimizde de yaygınlaştıracağız" dedi. - MUĞLA