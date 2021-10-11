Marmaris'te 27 göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te 27 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Marmaris'te 27 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Serdar Aziz Sergio Perez Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marmaris'te 27 göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 21:02:31. #1.12#