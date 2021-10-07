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Marmaris-Simi ilişkileri güçlenecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Marmaris-Simi ilişkileri güçlenecek

Simi Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Simi Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. İki başkan, şehirlerarasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni projeler üreteceklerini ifade etti.

Yunanistan'ın Simi Adası Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret ederek büyük Marmaris yangınından ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti. İçmeler Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarete Belediye Meclis Üyesi Hasan Yaylalı ile Simi'den turizmciler Emmanoil Makgos ve Yiannis Makgos da katıldı.

Marmaris'te yaşanan yangından ötürü çok üzüldüklerini söyleyen Papakalodoukas, "Sizin yaşadığınız acıyı bizler de yüreğimizde hissettik. Simi'ye kadar gelen dumanlar, küller olayın ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Tüm Simi halkı adına geçmiş olsun dileklerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.

Sadece Marmaris değil Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar çıktığını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris tarihinin en büyük yangınını yaşadık. Olabilecek en kısa sürede yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yangın zamanında da sizlerin geçmiş olsun dileklerinizi almıştık. Bizim yanımızda olduğunuzu bilmek güç veriyor" dedi.

Korona döneminde yasaklar nedeniyle karşılıklı turizmin sekteye uğradığını söyleyen Oktay, "Ege'nin iki yakasındaki kadim dostluğumuz bin yıllardır devam ediyor. Sağlıklı günlerde ilişkilerimizi güçlendirerek daha da ileri götürmek ve yeni projeler üretmek için fikir alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Marmaris-Simi ilişkileri güçlenecek

Marmaris-Simi ilişkileri güçlenecek

Marmaris-Simi ilişkileri güçlenecek

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