Marmaris'e bir teşekkür de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'e bir teşekkür de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Marmaris'e bir teşekkür de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı" Konferansında Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi...

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı" Konferansında Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Evrim Koçlar Çağlayan'a teşekkür plaketi sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi döneminde mesai kavramı olmadan neredeyse 7 gün 24 saat çalışan, afet durumlarında en üst seviyede özveri göstererek vatandaşların yanında olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teşekkür ederek Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen Vakıf müdürlerine plaket takdim etti.

Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen ve UNICEF Türkiye temsilcisi Regina de Dominics 'inde katılımcı olarak iştirak ettiği "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı" konulu konferansa davet edilen Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Evrim Koçlar Çağlayan teşekkür plaketini Bakan Derya Yanık'tan teslim aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tüm dünyaya örnek olan bir çalışma modeli olduğunu belirttiği vakıf çalışmalarının önemi belirterek, plaket verdiği müdürleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Marmaris'e bir teşekkür de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi

Marmaris'e bir teşekkür de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Zeynep Bastık Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Kemal Kılıçdaroğlu Marcao Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marmaris'e bir teşekkür de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 11:43:05. #1.11#