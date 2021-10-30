Marmaray Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı - Haberler
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Marmaray Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla29 Ekim 2013'te hizmete açılmasının ardından 8 yıl geçti.

Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla

29 Ekim 2013'te hizmete açılmasının ardından 8 yıl geçti.

Aradan geçen 8 yıllık sürede 600 milyona yakın yolcu taşıyan Marmaray, 5,5 yıl boyunca 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.

İstanbul trafiğine dahil olmadan hızlı bir biçimde yakadan yakaya geçiş yapan Marmaray'ın hizmete girmesinden bu yana geçen 8 yıllık sürede 600 milyona yakın yolcu taşıdı..

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Marmaray taşıdığı yolcularla aradan geçen 8 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 7, İstanbul nüfusunun ise 40 katı yolcu taşımış oldu..

Marmaray Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

Marmaray Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

Marmaray Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

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