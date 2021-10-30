Marmaray'dan "seferlerde aksama" açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaray'dan "seferlerde aksama" açıklaması

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Marmaray'dan

Marmaray'ın Bostancı İstasyonundaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Marmaray'ın Bostancı İstasyonundaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bostancı İstasyonunda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title