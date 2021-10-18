Marmaraereğlisi MYO Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu Öğrencilerin Hizmetine Sunuldu Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılında öğrencilerine sanal gerçeklik teknolojisi ve oyunlaştırılmış ders içerikleriyle teknolojik bir eğitim olanağı sağladı.

Öğretim Görevlisi Yarkın ÇELİK'in projesini gerçekleştirdiği "Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu" ile öğrenciler yeni nesil oyunlaştırılmış eğitimler, 360 derece ve sanal gerçeklik videoları ile hem öğreniyorlar hem de uygulamalı deneyim kazanıyorlar. Uygulamanın kısa adı olan MEMYO Online ile daha akılda kalıcı dersler hedeflenmektedir.

Turizm ve Otel işletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencileri teoride öğrendikleri kültürel miras ögelerini, iş hayatında karşılaşabilecekleri ortamları ve senaryoları MEMYO ONLİNE uygulamasıyla pratiğe dökme fırsatı buluyor. Uygulama hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Yarkın ÇELİK, geleneksel öğrenme modelinin yanı sıra öğrencilerin dijital içeriklerle deneyim kazanmalarının amaçlandığını söyledi.

MEMYO ONLİNE uygulaması ile daha etkili ve kalıcı öğrenmenin de sağlanabileceğine işaret eden Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Veli SIRIM, şu bilgileri paylaştı:

"Eğitimde sanal gerçeklik ve hikayeleştirilmiş ders içerikleri ile öğrenciler, daha önce hiç gidemedikleri dünyanın farklı yerlerinde bulunuyormuş gibi hissedebilecekler. Bu sayede hem öğrencilerimizin dijital okuryazarlık becerileri gelişecek, hem de verilen eğitimlerin sonuçları daha akılda kalıcı olacaktır. "

NKÜ Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan URUÇ, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sevginar NALBANTOĞLU, Öğr. Gör. Yarkın ÇELİK ve Öğr. Gör. Sercan GÜLAY'ın katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile öğrencilere VR gözlük ile birçok ders içeriği uygulamalı olarak deneyimleme olanağı sağlanıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri