Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Haberler
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Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yarın yerel olarak sağanak tahmin ediliyor.

BİLECİK (AA) - Marmara Bölgesi ( Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yarın yerel olarak sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Haberler
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