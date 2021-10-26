TEKİRDAĞ (İHA) - Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.