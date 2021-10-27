Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Haberler
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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamayacağını, limanda ağ tamiri yapacağını söyledi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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