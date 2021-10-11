Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı etkiliyor - Haberler
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Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı etkiliyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı etkiliyor

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da balıkçı barınağında ağ tamiri yapıyor.

Balıkçı Hüseyin Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılmayacağını, rüzgarın dinmesini bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı etkiliyor - Haberler
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