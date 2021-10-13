Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Haberler
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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarındaki şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarındaki şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede 2 gündür süren ve hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini, balıkçıların denize açılarak balık avcılığına devam edeceğini söyledi.

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Haberler
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