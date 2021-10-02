Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarındaki şilep ve tankerler yollarına devam etti.
TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarındaki şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede 3 gündür süren ve hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.