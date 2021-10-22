Marmara Denizi Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un teşrifleri ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı gerçekleştirildi.
MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un teşrifleri ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede;
"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un teşrifleriyle Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 3. Toplantımızı gerçekleştirdik.
Müsilaj seferberliğimiz devam ediyor.
Marmara Hepimizin" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un teşrifleriyle #MarmaraDenizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 3. Toplantımızı gerçekleştirdik. #Müsilaj seferberliğimiz devam ediyor. #MarmaraHepimizin@csbgovtr @murat_kurum pic. twitter. com/cK6JCBkFYG
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 22, 2021 Bizi Takip Edin