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Marmara'da sıcaklık düşünce balık fiyatları geriledi

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Marmara'da sıcaklık düşünce balık fiyatları geriledi

Marmara Denizinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pazar tezgahlarındaki balık fiyatları ucuzladı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara Denizinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pazar tezgahlarındaki balık fiyatları ucuzladı. Geçen hafta 70 liradan alıcı bulan lüfer balığı bugün itibariyle 40-45 lira arasında alıcı buluyor.

Marmara denizinde hava sıcaklıklarının düşmesi pazar tezgahlarındaki balık fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki semt pazarında balık fiyatlarının geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30 ile yüzde 50 arasında düştüğü görüldü. Geçtiğimiz haftalar da 70 liradan alıcı bulan lüfer balığı bugün itibariyle tezgahlarda 40-45 lira arasında satılıyor.

(Levent Kaya/İHA)

Marmara'da sıcaklık düşünce balık fiyatları geriledi

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