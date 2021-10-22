Marmara Bölgesi'nde Sıcaklıklar Hissedilir Derecede Düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Ekim Pazar günü sabah saatlerden itibaren Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak bölge genelinde 5 ila 8 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

24 Ekim Pazar günü Marmara Bölgesi'nde görülmesi beklenen yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre;

24 Ekim Pazar günü sabah saatlerden itibaren #Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

??https://t. co/oofrG1uEG0 pic. twitter. com/anKkR7YdaM

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 22, 2021 Bizi Takip Edin

Habermetre - Son Dakika Haberleri