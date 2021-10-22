Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Tanıtıldı

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) yayımladığı Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB), İstanbul'da MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından basına tanıtıldı. Türkiye'de bir ilk olarak 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan bölgesel plan hakkında konuşan Başkan Büyükakın "MSÇB ile Marmara Bölgesi'nin mevcut sorun ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, gelecek öngörülerinin ve olası mekânsal gelişme stratejilerinin bölgesel ölçekte ele alınması hedeflenmiştir." dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR ADIM

Başkan Büyükakın, "MBB'nin kendi özel tarihi içinde de çok özel bir çalışma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir süre önce Marmara Denizi konusunda başlattığımız çalışmalar ve 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde ikincisini gerçekleştirdiğimiz dünyanın en büyük kent forumlarından biri olan MARUF'tan sonra, şimdi de MSÇB ile kentsel meselelerin çözümünde bölge düzeyi ve havza yaklaşımını esas alan yeni bir adım atıyoruz." sözleriyle bölge için çok önemli bir adım atıldığından bahsetti.

14 İLİ VE 5 KALKINMA AJANSINI KAPSAYAN BELGE

Marmara Bölgesi sınırlarını da aşan bir çerçeve belgesi olmasından bahseden Başkan Büyükakın, "MSÇB kapsamına, coğrafi tanımlamalara göre Marmara Bölgesi'nde yer alan 11 ile (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Yalova, Bilecik, Kırklareli) ek olarak kalkınma ajanslarının kapsamları esas alınarak Eskişehir, Bolu ve Düzce illeri de dahil edilmiştir. Bu sayede bölgeyle ilişkili 5 kalkınma ajansının çalışma alanı da kapsama alınmış, bütüncül bakışın sağlanması murat edilmiştir" dedi.

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Belge, mevcut durum çalışması; nüfus ve yerleşmeler sistemi, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik, enerji altyapısı ve doğal-kültürel yapı ve iklim değişikliği olmak üzere beş temel çalışma konusunda gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Mekânsal Strateji Planı Mevcut Durum Sentezi ve Mekânsal Değerlendirmeler" çalışmasında da faydalanıldı ve bulgular bölgeye özel olarak hazırlandı. MSÇB'de belirtilen alt bölgeler; "özgün odaklar", "bölgedeki geçiş etkileşim bölgeleri" ve "bütünleşme aksları, bağlantılar ve koridorlar" olmak üzere üç farklı mekânsal temsil biçimi ile ele alındı. Bu bağlamda özgün odaklar; doğal ve kültürel odaklar, turizm odakları, ulaşım ve lojistik odakları, üretim ve yenilikçilik odakları ile beşerî sermaye ve çekicilik odakları olmak üzere beş grupta değerlendirildi. Ayrıca raporda sanayi, turizm ve ulaşım aksları ve koridorları tanımlandı.

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