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Son dakika: Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada Beylikdüzü'nde iki kadın maske takmama yüzünden birbirine girdi Beylikdüzü'nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde iki kadın maske takmama yüzünden birbirine girdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı. Marketteki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay anları ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu. Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

Son dakika: Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

Son dakika: Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
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