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Marketi soydu yürüyüşünden yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Marketi soydu yürüyüşünden yakalandı

Adana'da kuzeni ile bir zincir marketten 22 bin 500 lira para çalan soyguncu, yürüyüşünden tespit edilerek yakalandı.

ADANA (İHA) - Adana'da kuzeni ile bir zincir marketten 22 bin 500 lira para çalan soyguncu, yürüyüşünden tespit edilerek yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir zincir markette çalışan Özgür E. (24) ile Mustafa T. (32), iş yerini kapatmak için dışarı çıktı. Bu sırada markete gelen yüzü kar maskeli bir kişi, "Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin" diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu. Panikleyerek markete giren çalışanlardan Özgür E., iş yerindeki kasanın anahtarını alarak yönetim odasına girdi. Kasayı açan Özgür E.., 23 bin 845 TL'yi şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli marketten ayrılırken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu anlar marketteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay günü ve geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin bir ayağının aksadığını ve soygundan 4 gün önce yine markete geldiğini tespit etti. Eşkali belirlenen şüphelinin, market çalışanı Özgür E.'nin (24) kuzeni Mazlum M. (26) olduğu saptandı. Şüphelilerin soygundan bir hafta önce plan yaptıkları, olay günü de Özgür E.'nin kuzeni Mazlum M.'ye, kuzeni "Müsaitim, gelebilirsin" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Mazlum M.'yi Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'ndeki evine, market çalışanı kuzeni Özgür E.'yi de Acıdere Mahallesi'ndeki evine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Mazlum M.'nin, marketin kasasından aldığı 22 bin 500 TL ile olayda kullandığı tabanca ise evinin bahçesine gömülü halde bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kuzeni Özgür E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen para ise market yetkililerine teslim edildi. - ADANA

Marketi soydu yürüyüşünden yakalandı

Marketi soydu yürüyüşünden yakalandı

Marketi soydu yürüyüşünden yakalandı

Marketi soydu yürüyüşünden yakalandı

Marketi soydu yürüyüşünden yakalandı

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