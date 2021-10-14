Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
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Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

BURSA'da, polisin durdurup arama yaptığı motosiklette uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

BURSA'da, polisin durdurup arama yaptığı motosiklette uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Markete gitmek istediğini söyleyip, motosikleti ödünç aldığı belirlenen sürücü Halid K. (27) gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Caddesi'nde 16 AFK 864 plakalı motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Motosikletteki aramada, koltuğun altına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Sürücü Halid K. gözaltına alındı. Polisin araştırmasında Halid K.'nin motosikleti arkadaşından markete gitmek için ödünç aldığı belirlendi. Ayrıca ehliyetsiz olan Halid K. ile motosikletin sahibine 2 bin 699'ar TL ceza uygulandı.


Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Markete gitmek için ödünç aldığı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
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