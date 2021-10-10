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Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi

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Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, marketin kirlenmemesi için çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla iş yerine girdi.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, marketin kirlenmemesi için çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla iş yerine girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çetin Market'e geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında gelen orta yaşlı bir kişi, market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi. Durumu, markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti. Fırın çalışanının ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğu kişinin, "Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum" dediği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Market sahibinin oğlu Hasan Çetin, "Cuma günü saat 16.00 sıralarıydı. Marketimize ekmek getiren fırıncının şoförü beni uyardı. Ben fark etmemiştim. Daha önce hiç görmediğim bir müşterimiz ayakkabılarını çıkarıp işyerimize girmişti. 'Amca neden böyle yaptın' dedik. 'Ben de esnaflık yaptım amcam. Ayakkabılarım çamurlu içerisi kirlenmesin' dedi. 'Amca neden böyle yaptın. Kirlensin önemli değil'dedik" diye konuştu.


- Antalya
Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi

Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi

Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi

Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi

Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi

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Haber: Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi - Haberler
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