Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Kültür Sanat
Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

MARDİN'in tarihi dokusu ile önemli şahsiyetlerini ziftle çizerek resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, Almanya'nın Berlin kentinde eserlerini sergileyecek.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in tarihi dokusu ile önemli şahsiyetlerini ziftle çizerek resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, Almanya'nın Berlin kentinde eserlerini sergileyecek. Çakmak "Yaklaşık 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum" dedi.

Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olan ve yaklaşık 20 yıldır zift ile resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, sergi çalışmalarını tamamladı. Mardin'in tarihi dokusunu Almanya'da sergileyecek olmanın heyecanını yaşayan Çakmak, şunları söyledi:

"Üniversiteyi bitirir bitirmez hayalim olan atölyeyi açtım. İlk olarak yağlı boya çalıştım, daha sonra zift tekniğini keşfettim. Yaklaşık 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum. Bu çalışmalarımı Almanya'nın Berlin kentindeki Yunus Emre Enstitüsü'nde sergileyeceğim. 20 yıldır Mardin'de yaşıyorum. Bu süre zarfında kentin mimari yapılarını, tarihi dokusunu ve kentte yaşayan önemli şahsiyetlerinin portrelerini çalışıyorum. Yaklaşık 20 tablo ile Berlin'deki sergiye katılıyorum. İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim. Bilindiği üzere Mardin; çok önemli bir şehir, hem tarihiyle hem yaşayan insanlarıyla ve yıllar içerisinde birden fazla etnik grubun kardeşçe bir arada yaşadığı şehir. Bu nedenle sergimize 'Kültürlerin Çeşitliliği' ismini verdik."

Berlin'e Yunus Emre Enstitüsü'nün daveti üzerine gideceğini ifade eden Çakmak, 11- 17 Ekim tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak sergisinde, Mardin'in camileri, kiliseleri ve önemli şahsiyetlerinin portrelerinin yer alacağını söyledi.


Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:40:59. #1.13#