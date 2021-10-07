Mardinli ressam zifte yaptığı resimleri Berlin'de sergileyecek

MARDİN (DHA) - MARDİN'in tarihi dokusu ile önemli şahsiyetlerini ziftle çizerek resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, Almanya'nın Berlin kentinde eserlerini sergileyecek. Çakmak "Yaklaşık 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum" dedi.

Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olan ve yaklaşık 20 yıldır zift ile resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, sergi çalışmalarını tamamladı. Mardin'in tarihi dokusunu Almanya'da sergileyecek olmanın heyecanını yaşayan Çakmak, şunları söyledi:

Berlin'e Yunus Emre Enstitüsü'nün daveti üzerine gideceğini ifade eden Çakmak, 11- 17 Ekim tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak sergisinde, Mardin'in camileri, kiliseleri ve önemli şahsiyetlerinin portrelerinin yer alacağını söyledi.