Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mazıdağı ve Savur ilçelerini ziyaret etti - Haberler
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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mazıdağı ve Savur ilçelerini ziyaret etti

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mazıdağı ve Savur ilçelerini ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Savur ve Mazıdağı ilçelerini ziyaret etti.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Savur ve Mazıdağı ilçelerini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Savur Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Muhammed Kaya'dan ilçenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında brifing aldı.

Demirtaş, Savur Çayı üzerinde yapımı devam eden köprü ve yol genişletme çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Modern Sokak Hayvanları Barınağı Projesi alanında inceleme yaptı.

Daha sonra Mazıdağı ilçesine geçen Vali Demirtaş, Kaymakamlığı ziyaret ederek görevine yeni başlayan Kaymakam Mustafa Görmüş'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Mimar Sinan İlkokulu alanı ve ilçenin istihdamına yönelik yapılması planlanan tekstil atölyesi için öngörülen arazide incelemelerde bulunan Demirtaş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren makina ve torna işletmesini ziyareti etti.

Demirtaş, vatandaşlar ve muhtarlar tarafından kendilerine iletilen sorun ve ihtiyaçları yerinde görerek hızla çözme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Bütün ilçelerde vatandaşların beklentilerine cevap verecek yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Demirtaş, "Yatırımları gerçekleştirirken kıymetli kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve diğer paydaşlarımızla koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Tüm yönleriyle sorunların çözüldüğü, kalkınmış bir Mardin oluşturmak için çalışıyoruz. İlçelerimiz yapılan yatırımlarla ihya olacaktır." dedi.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mazıdağı ve Savur ilçelerini ziyaret etti - Haberler
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