Mardin Valisi Demirtaş, Derik ilçesinde incelemelerde bulundu

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ilçesinde temaslarda bulundu.

Demirtaş, yürütülen çalışmaları yerinde görmek, vatandaşlarla buluşmak ve incelemelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Derik'e geçen Demirtaş mahalle muhtarları ve okul müdürleri ile bir araya geldi.

İlçedeki çalışmalarla da inceleme yapan Demirtaş, Derik Öğretmenevinde mahalle muhtarları ve okul müdürleri ile bir araya geldi.

Demirtaş, burada yaptığı konuşmada istişare etmenin önemine değindi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında ilimizde eğitim alanında izleyeceğimiz rotayı hep beraber belirleyecek, güçlü ve zayıf yönlerimizi hep birlikte görecek, öğrencilerimizi sağ salim güvenli limanlara ulaştıracağız." diyen Demirtaş, bu toplantıyla çeşitli konularda istişare etme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Daha sonra restorasyon çalışmaları yürütülecek tarihi Derik Hükümet Konağını da inceleyen Demirtaş, restorasyonun ardından bu binanın Derikli kadınların istihdamına hizmet edeceğini aktardı.

Derik Stadyumunda genç ve çocuk sporcularla da buluşan Demirtaş daha sonra ilçede yapılması planlanan yüzme havuzu, park, kapalı pazar, taziye evi ve okul alanlarında inceleme yaptı.

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