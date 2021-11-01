Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Duyurusu - Haberler
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Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Duyurusu

Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün DuyurusuMardin Valiliğinden bildirilmiştir.

MARDİN (Habermetre) - Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün DuyurusuMardin Valiliğinden bildirilmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. Yıldönümü olması münasebetiyle ilimizde kurulu bulunan Sivil Savunma Sirenleri 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09: 05'te iki (2) dakika sarı ikaz (Düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır. Yanlış bir anlaşılmaya yer vermemek için ilimiz halkına duyurulur.

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