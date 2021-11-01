Mardin Semalarında Çocukların Mutluluğu Görüldü

MARDİN (Habermetre) - Mardin Semalarında Çocukların Mutluluğu GörüldüMardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Müzesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan "4. Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı. Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mardin Müzesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması adına başlatılan ve bu sene dördüncüsü düzenlenen Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali, tarihi Mardin Kalesinde uçurtmaların uçurulması ile start verildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, tarihi Kasımimiye Medresesinde çocuk ve vatandaşlarla uçurtma uçurdu. Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi farkındalık oluşturmak adına öğrenci ve velilerin katılımıyla uçurtmalar uçuruldu. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş'ın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen'in katılımlarıyla, festivalin açılışı yapıldı. Hanımefendi Demirtaş, stantları tek tek gezerek bayanlara başarılar diledi ve daha sonra down sendromlu çocuklarla uçurtma uçurdu. Alanda yapılan Hariri, festivale katılan vatandaşlara ikram edildi. Cumhuriyet Meydanında STK, Kadın Kooperatifleri, Halk Eğitim Merkezi stantlarının açılması ve alanda canlı müzik ile devam etti. Vatandaşlar canlı müzik eşliğinde halaylar çekti gönüllerince eğlendi. Uçurtmaları ücretsiz alan çocuk ve velileri alanda ve Mardin Müzesinde uçurdu.

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