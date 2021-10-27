Mardin Semaları Uçurtmalarla Renklenecek

MARDİN (Habermetre) - Mardin Semaları Uçurtmalarla RenklenecekMardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Müzesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak "4. Uluslararası Uçurtma Festivali" tarihi kentin semalarını uçurtmalarla renklendirecek. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle ara verilen Uluslararası Uçurma Festivali, kaldığı yerden devam ediyor. Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mardin Müzesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak 4. Uluslararası Uçurtma Festivali 30 Ekim Cumartesi tarihinde yapılacak. Gün boyu devam edecek festival kültür şehri kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Çocukların ebeveynleriyle birlikte katılabileceği ve gönüllerince eğlenebilecekleri açık hava buluşmalarına Uçurtma Festivali ile devam ediyoruz. Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında öğrencilerin yapmış olduğu uçurtmalar ve alanda dağıtılacak birbirinden renkli, birbirinden güzel uçurtmalar ile Mardin semaları adeta görsel bir şölene dönüşecek. 30 Ekim düzenlenecek 4. Uluslararası Uçurtma Festivali'ne 7'den 70'e tüm Mardinli dostlarımızı çocukluk hayallerini gerçekleştirmek üzere ve uçurtmalarını uçurtmak üzere bekliyoruz. Uçurtma alanlarında uçurtmalar ücretsiz dağıtılacak. Gün Boyu Devam Edecek Festival Dolu Dolu Geçecek30 Ekim Cumartesi10. 00 - Mardin Kalesinde Sabah Saatlerinde Uçurtmaların Uçurulup Start Verilmesi11. 00 - Tarihi Mekanlarda Uçurtmaların Uçurulması (Dara Antik Kent, Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi)13. 00 - Festival Açılış Programı (Cumhuriyet Meydanı)13. 30 - Fotomaraton Sergisi14. 00 - STK, Kadın Kooperatifleri, Halk Eğitim Merkezi Stantlarının Açılması14. 30 - 4. Geleneksel Harire Şenliği15. 00 - Mardin Müzesi Arkeoparkında Çocuklara Yönelik Uçurtma Atölyesi, Sirk Gösterileri, Rahvan Atları15. 00 - Canlı Müzik

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