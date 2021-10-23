MARDİN, SANAT MÜZİĞİ KOROLAR FESTİVALİ'NDE ALANA SIĞMADI

MARDİN (DHA) - MARDİN'de 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali, gala konseriyle son buldu. Kamor Millet Bahçesindeki Anfi Tiyatroda yapılan festivale Mardinliler alana sığmadı. Programa eşi Beyhan Demirtaş ile katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, festivale yoğun ilgi gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mardin güvenlik problemi olmayan bir ilimiz. Şu coşkuya bakar mısınız' Her kesi Mardin'e bekliyorum? dedi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'nin kapanış programı dün gece Kamor Millet Bahçesi'ndeki Anfi Tiyatroda yapılan gala konseriyle tamamlandı. Almanya'nın Hamburg ve Kıbrıs'ın Gazimagosa kentlerinden de koroların katılım sağladığı festivalde toplamda 11 koro ile 350 sanatçı yer aldı. Kapanış programına eşi Beyhan Demirtaş ile katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, vatandaşların festivale yoğun ilgi göstermesinden son derece mutlu olduğunu söyledi.

Program sonunda Festival Koordinatörü Hicran Temur ile Festival Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman Tarman'a günün anısına birer plaket veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, pandemi sürecinde evde oturmaktan sıkılan vatandaşların bu festival ile rahat bir nefes alıp stres attığını kaydetti. Vatandaşların festivale duyduğu yoğun ilgiden de son derece memnun kalan Vali Demirtaş, şöyle dedi:

'Mardinli hemşerilerimiz için 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ni düzenledik. Mardin'imiz hakikaten çok büyük bir ilgi gösterdi. Bu ziyadesiyle çok mutlu etti. Havanın çok soğuk olmasına rağmen Mardin'imiz burayı tamamen doldurdu. Bizim amacımız hem müziği sevdirmek hem de bu pandemiden dolayı vatandaşlarımız artık iyice sıkılmıştı. Biraz nefes alsın, biraz eğlensin, inşallah bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımızı düşünüyorum. Bir taraftan da Mardin'den ülkemize şu mesajı veriyorum. Mardin güvenli bir şehir, güvenlik problemi olmayan bir kentimiz. Herkese buradan selamlarımızı iletiyorum. Tüm sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok güzel bir sanat müziği icra ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.'

SANATÇILAR MARDİN'E HAYRAN KALDI

İzmir Ege Türk Topluluğu Koro Şefi Yeşer Karasu, Mardin'e ilk kez geldiğini belirterek, 'Böylesi güzel bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Ben Ege Türk Topluluğu olarak burada bulunuyoruz. Bu gece Mardin halkına inşallah çok güzel bir Türk sanat Müziği ziyafeti vereceğiz. Mardin benim o kadar çok hoşuma gitti ki, ve her gün de bir tur var. Diyarbakır, Mardin, Midyat, buraları da gezdik. Ben ilk defa doğuya geldim. ve inanılmaz beğendim. Hatta arkadaşlara dedim ki, 'İnanın ben doğuda yaşayabilirim.' Bir İzmirli olarak bunu söylüyorum. Her şeyine bayıldım. Yemeğinden tutun, yapısı, binaları, hizmeti, misafirperverliği o kadar güzel ki, muhteşem? İfadelerini kullandı.