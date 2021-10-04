Mardin Müftüsü Çelik, din görevlilerinin 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı - Haberler
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Mardin Müftüsü Çelik, din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı kutladı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin Müftüsü Çelik, din görevlilerinin

Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı tebrik etti.

MARDİN (AA) - Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı tebrik etti.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Çelik, camilerin hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin topluma aktarıldığı mekanlar olduğunu söyledi.

Camilerin ibadetin yanı sıra kulluk, özgürlük, barış, kardeşlik birlik ve beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma gibi değerleri yaşatma sorumluluğunu gerekli kıldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Din görevlisi görev mahallinde camiye gelen ya da gelmeyen herkesin hocasıdır. Hiç kimseye karşı ön yargılı davranamaz, söz ve davranışlarında kırıcı ve yıkıcı olamaz. Gördüğü yanlışları uygun bir metot ve yapıcı bir üslupla düzeltmeye çalışır. İnsanlarla ilişkilerinde dinin ve dini değerlerin izzetini korur. İtidali hiçbir zaman elden bırakmaz. Her zaman ve her yerde inancının kendisine kazandırdığı olgunluk ve vakarı muhafaza eder. Milletimizin ve insanlığın derdini, sıkıntısını bizim derdimiz olarak görüyoruz. Çevremizde din ve dini değerlerden uzak kalan kimselere ulaşmak, onların hakikatle buluşmasına vesile olmak, bizim en temel görevimizdir."

Müftülük bünyesinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdiklerini aktaran Çelik, "Fakir ve ihtiyaç sahibi insanları din görevlilerimiz kendi görev yaptıkları mahallelerde tespit ederek, bizlere yönlendirmekte, bizler de Müftülüğümüz altında açmış olduğumuz, 'Hayır Çarşısı'ndan onların ihtiyaçlarını karşılamaktayız." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin Müftüsü Çelik, din görevlilerinin 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı - Haberler
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