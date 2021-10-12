Mardin, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada 'turuncu kategori'ye geçti - Haberler
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Mardin, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada "turuncu kategori"ye geçti

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık
Mardin, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada yüzde 55'i aşarak "turuncu kategori"ye geçtiğini bildirdi.

MARDİN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada yüzde 55'i aşarak "turuncu kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mardin'de kritik eşiği geçtik. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerindeyiz. Turuncu kategorisinde yerimizi almışken aşı konusunu aramızda konuşalım. Cevabını merak ettiğimiz soru varsa sağlık görevlilerimize soralım. Aşılarımızı ne kadar erken tamamlarsak o kadar lehimize olur."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada 'turuncu kategori'ye geçti - Haberler
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