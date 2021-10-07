Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide

MARDİN - Mardin'in dar sokaklarına arabaların girememesi nedeniyle tarihi konaklarda yapılan restorasyon çalışmalarında moloz ve çöp taşımaları için eşekler kullanılıyor.

Mardin Artuklu ilçesi dar sokakları ile biliniyor. Mahalle aralarında bulunan tarihi yapılar yeniden restore edilip kullanıma açılıyor. Restorasyon çalışmaları sırasında eşekler molozları taşıyıp mesai yapıyor.

"Sokaklar dar olduğu için yükleri eşeklerle taşıyoruz"

Dar sokaklarda çalıştıklarını belirten taşıma görevlisi Hadi Aras, "Eşya falan yüklüyoruz. Moloz taşıyoruz. Tüm eşyalarımızı eşeğimizin üzerinde götürüyoruz. Şurada inşaat yapılıyor. Eski tarihi konak var. O molozları taşıyıp üst tarafa götürüyoruz. Eşekler olmasa burada iş yürümez. Hep merdivenli yerler olduğu için taşıyamıyoruz. Arabalar geçmez burada dar sokaklar olduğu için. Eşeğin üzerine yüklüyoruz onları" dedi.

"Molozlarımızı can dostlarımız eşeklere yüklüyoruz"

Eski yapıları eski konakları burada ilk haline kazandırdıklarını söyleyen Mimari Restorasyon Atölyesi Kurucusu Seçkin Acar, "Restore ediyoruz bunları. Bu yapılar gördüğünüz gibi burada üzerinde bulunan eski betonarme sıvaların hepsini kaldırıp, ilmek ilmek tarakla işleyip, ondan sonra molozlarını can dostlarımız eşeklere yükleyip, ara sokaklarımızda nakliyelerini yapıyoruz" diye konuştu.

"Mardin'de restore edilecek binin üzerinde ev var"

Devletin de kendilerine verdiği bir destek olduğunu kaydeden Acar, "Restorasyon ve mimari proje destekleri ile ilgili yaklaşık 7 projemiz bitti ve 14 projemiz beklemede. Bunları anıtlar kurulunun belirlediği proje koordinelerine göre yapıyoruz. Zamanlamamızı buna göre planlıyoruz. 14 tane de yeni projemiz var. Onlara da devam edeceğiz. Birçok ev konaklama, kafe ve restoranlara dönüyor. Ama ağırlıklı oda sayısına göre oteller, butik oteller ve konaklamalar tarzlarına göre değişiyor" şeklinde konuştu.