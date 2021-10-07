Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Güncel

Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide Mardin'in dar sokaklarına arabaların girememesi nedeniyle tarihi konaklarda yapılan restorasyon çalışmalarında moloz ve çöp taşımaları için eşekler kullanılıyor.

Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide

MARDİN - Mardin'in dar sokaklarına arabaların girememesi nedeniyle tarihi konaklarda yapılan restorasyon çalışmalarında moloz ve çöp taşımaları için eşekler kullanılıyor.

Mardin Artuklu ilçesi dar sokakları ile biliniyor. Mahalle aralarında bulunan tarihi yapılar yeniden restore edilip kullanıma açılıyor. Restorasyon çalışmaları sırasında eşekler molozları taşıyıp mesai yapıyor.

"Sokaklar dar olduğu için yükleri eşeklerle taşıyoruz"

Dar sokaklarda çalıştıklarını belirten taşıma görevlisi Hadi Aras, "Eşya falan yüklüyoruz. Moloz taşıyoruz. Tüm eşyalarımızı eşeğimizin üzerinde götürüyoruz. Şurada inşaat yapılıyor. Eski tarihi konak var. O molozları taşıyıp üst tarafa götürüyoruz. Eşekler olmasa burada iş yürümez. Hep merdivenli yerler olduğu için taşıyamıyoruz. Arabalar geçmez burada dar sokaklar olduğu için. Eşeğin üzerine yüklüyoruz onları" dedi.

"Molozlarımızı can dostlarımız eşeklere yüklüyoruz"

Eski yapıları eski konakları burada ilk haline kazandırdıklarını söyleyen Mimari Restorasyon Atölyesi Kurucusu Seçkin Acar, "Restore ediyoruz bunları. Bu yapılar gördüğünüz gibi burada üzerinde bulunan eski betonarme sıvaların hepsini kaldırıp, ilmek ilmek tarakla işleyip, ondan sonra molozlarını can dostlarımız eşeklere yükleyip, ara sokaklarımızda nakliyelerini yapıyoruz" diye konuştu.

"Mardin'de restore edilecek binin üzerinde ev var"

Devletin de kendilerine verdiği bir destek olduğunu kaydeden Acar, "Restorasyon ve mimari proje destekleri ile ilgili yaklaşık 7 projemiz bitti ve 14 projemiz beklemede. Bunları anıtlar kurulunun belirlediği proje koordinelerine göre yapıyoruz. Zamanlamamızı buna göre planlıyoruz. 14 tane de yeni projemiz var. Onlara da devam edeceğiz. Birçok ev konaklama, kafe ve restoranlara dönüyor. Ama ağırlıklı oda sayısına göre oteller, butik oteller ve konaklamalar tarzlarına göre değişiyor" şeklinde konuştu.

Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide

Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide

Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide

Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide
İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Kim Min-jae Cristiano Sergen Yalçın Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'in eşekleri restorasyon çalışmalarında mesaide - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:17:01. #1.11#