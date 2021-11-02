Mardin İli, Derik İlçesi, Tepebağ Mahallesi 139 Ada 5 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği Duyurusu.

MARDİN (Habermetre) - Mardin İli, Derik İlçesi, Tepebağ Mahallesi 139 Ada 5 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Duyurusu. Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15. 10. 2021 tarihli ve 2021/190 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Derik İlçesi, Tepebağ Mahallesi 139 Ada 5 parsel sayılı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar kanununun 8. Maddesi gereği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının web sayfasında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilan tahtasına 1(bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlgili Nazım İmar Planına ulaşmak için

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