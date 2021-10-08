Mardin'de yaşlıyar belediyenin organizasyonunda gönüllerince eğlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de yaşlıyar belediyenin organizasyonunda gönüllerince eğlendi

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de yaşlıyar belediyenin organizasyonunda gönüllerince eğlendi

Mardin'de Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında yaşlılar, üstü açık araçla tarihi mekanları gezdi, piknik yapıp gönüllerince eğlendi.

MARDİN (AA) - Mardin'de Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında yaşlılar, üstü açık araçla tarihi mekanları gezdi, Piknik yapıp gönüllerince eğlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın YADES programı kapsamında pandemi sürecinde sosyal yaşamdan uzun süre uzak kalan yaşlılar için program düzenlendi.

Evlerinden alınan yaşlılar üstü açık araçlara binerek şehir turu keyfi yaşadı.

Daha sonra Mardin Kamor Millet Bahçesi'ne gelen yaşlılara, müzik eşliğinde spor eğitmenleri tarafından egzersiz yaptırıldı, diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Öğle yemeği yiyen yaşlılar daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Marcao Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Temel Karamollaoğlu Yemek Tarifleri Bülent Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'de yaşlıyar belediyenin organizasyonunda gönüllerince eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:41:21. #1.12#