Mardin'de yaşlıyar belediyenin organizasyonunda gönüllerince eğlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında yaşlılar, üstü açık araçla tarihi mekanları gezdi, Piknik yapıp gönüllerince eğlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın YADES programı kapsamında pandemi sürecinde sosyal yaşamdan uzun süre uzak kalan yaşlılar için program düzenlendi.

Evlerinden alınan yaşlılar üstü açık araçlara binerek şehir turu keyfi yaşadı.

Daha sonra Mardin Kamor Millet Bahçesi'ne gelen yaşlılara, müzik eşliğinde spor eğitmenleri tarafından egzersiz yaptırıldı, diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Öğle yemeği yiyen yaşlılar daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.