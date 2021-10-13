Mardin'de yaşlı vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Destek Merkezi Projesi kapsamında kent genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara hijyen paketi dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Destek Merkezi Projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, daha önce sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlı vatandaşlara sıkıntı yaşamamaları için hijyen paketi verildi, evleri temizlendi.

Yapılan hizmetten memnun olan vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.