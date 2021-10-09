Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi - Haberler
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Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı YADES Projesi kapsamında yaşlı vatandaşlar, üzeri açık motivasyon aracıyla tarihi mekanları gezip, piknik yapıp gönüllerince eğlendi.

MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı YADES Projesi kapsamında yaşlı vatandaşlar, üzeri açık motivasyon aracıyla tarihi mekanları gezip, Piknik yapıp gönüllerince eğlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, YADES Projesi kapsamında salgın sürecinde sosyal yaşamdan uzak kalan yaşlı vatandaşların güneşli havanın tadını çıkarmalarını sağlamak ve sosyal mesafe kurallarını göz önüne alarak sosyalleşmelerine imkan sağlamak amacıyla üstü açık motivasyon aracıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı önünden alarak, tarihi Birinci Cadde'yi gezdirdi. Tarihi mekanları gören yaşlı vatandaşlar, tarihe yolculuk yapmanın tadını çıkardı.

Daha sonra motivasyon aracı ile Mardin Kamor Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlara, müzik eşliğinde spor eğitmenleri tarafından egzersiz yaptırıldı, diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konusunda kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Öğle yemeği yiyen yaşlı vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. - MARDİN

Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi

Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi

Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi

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