Mardin'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
Mardin'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
MARDİN (AA) - Mardin'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelindeki çalışanların olası afet durumlarında olumsuzluklara daha pratik müdahale edebilmeleri amacıyla tatbikat çalışmalarına devam ediyor.
Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, senaryo gereği meydana gelen deprem nedeniyle yemekhanede çıkan yangına müdahale etti, binada mahsur kalan personeli kurtardı.
Yemekhanede yangın ve dumandan etkilenen personel sedye yardımı ile yangın alanından çıkarıldıktan sonra dışarıda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.
Deprem nedeniyle binada mahsur kalan bir çalışan ise merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Tatbikatın ardından kurum personeline yangın söndürme eğitimi verildi, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanıldığı ve müdahale şekli anlatıldı.