Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktöre, Gürgöze Mahallesi yol ayrımında 06 DU 4529 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, hafif yaralanan 1 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title