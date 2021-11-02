Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktöre, Gürgöze Mahallesi yol ayrımında 06 DU 4529 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, hafif yaralanan 1 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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