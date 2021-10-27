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Mardin'de tarlada cenin bulundu

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de tarlada cenin bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mısır tarlasında cenin bulundu.

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mısır tarlasında cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Evciler Mahallesi'nde mısır tarlasındaki cenini gören çobanlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrası yaklaşık 14 haftalık olduğu tahmin edilen cenin, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar gördüklerinde ayakları geri geri gitti! Cenini kordon bağıyla birlikte atmışlar

Mısır tarlasında yürüyen çobanlar gördüklerinde ayakları geri geri gitti! Cenini kordon bağıyla birlikte atmışlar
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