Mardin'de tarlada cenin bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mısır tarlasında cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Evciler Mahallesi'nde mısır tarlasındaki cenini gören çobanlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrası yaklaşık 14 haftalık olduğu tahmin edilen cenin, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberi Kaydet