Mardin'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kapasitesini artırdı - Haberler
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Mardin'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kapasitesini artırdı

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kapasitesini artırdı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda tedavi edilebilmeleri için yeni projelerle çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda tedavi edilebilmeleri için yeni projelerle çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Hastanesinde röntgen cihazı yenilendi, biyokimya ve hemogram cihazlarının eksiklikleri giderildi.

Araçların daha temiz ve steril bir ortamda kazalı ve yaralı canları alabilmesi için basınçlı araç yıkama makinesi alındı. Çamaşırhane bölümüne alınan sanayi tipi kurutma ve yıkama makineleriyle hayvanlar için kullanılan malzemeler yıkanarak daha hijyenik hale getiriliyor. Laboratuvar tüm cihazlarıyla aktif bir şekilde sokak hayvanlarının hizmetine alındı.

Sokak hayvanlarının daha iyi bir ortamda tedavi ve kısırlaştırılması için rehabilitasyon merkezinin alanında genişletme çalışmaları devam ederken merkez içerisinde bulunan bölümlerde ise iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Sokak hayvanlarının kaldığı bölümlerin üzeri kışın yağmurdan yazın ise güneşten korunması için kapatıldı. Yerler hayvanlar için daha uygun hale getirildi. Yapılan otomatik sulama sistemi ile kimsenin yardımı olmadan hayvanlar istediği zaman su ihtiyacını giderebilecek.

Merkezde son 3 ayda 310 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirilirken, 466 sokak hayvanı ise tedavi edildi.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kapasitesini artırdı - Haberler
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