"Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de "Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, kentleşme ve sanayileşmenin ciddi çevre sorunlarına ve giderek artan atık problemine neden olduğunu söyledi.

Çevre ile ilgili karşılaşan bu problemlere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalıcı bir çözüm bulunması ve sürdürülebilir politikalar benimsemesi gerektiğini aktaran Demirtaş, israfın önlenmesi ve atıkların geri dönüşümünün sağlanmasının temel hedefleri olmaları gerektiğini aktardı.

Bu bağlamda tüketimi üretime dönüştürmek adına, 26 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi"nin başlatıldığını anımsatan Demirtaş, ülke genelinde atık yönetimi konusunda kalıcı bir uygulama oluşturmak ve bilinçli bireyler yetişmesine katkıda bulunmanın projenin temel amacı olduğunu bildirdi.

Çevre kültürüne sahip bireylerin yaşadığı bir ülke olmanın en temel yolunun eğitimden geçtiğini dile getiren Demirtaş, Mardin'de israfı önlemek için vatandaşlarda çevre bilincini, duyarlılığını geliştirecek eğitim faaliyetlerini ara vermeden sürdüreceklerini kaydetti.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Atık ve geri dönüşüm farkındalığını artırarak, çevre ile ilgili riskleri ortadan kaldıracak adımları atacağız. Doğal güzelliklerimizi ve kaynaklarımızı layıkıyla koruyacağız. Bir damla suyumuzun, bir avuç toprağımızın kirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çevre konusunda kendisini çevreci olarak ilan eden ülkelerin aslında dünyayı en fazla kirleten ülkeler olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Çin, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, çevreye en fazla zararı veren ülkeler. Türkiye ise bu sıralamanın çok gerisinde yer alıyor."

Sıfır atık bilincinin yaşam döngüsüne adapte edilmesi ve somut adımlar atılması, sadece kamu kurumlarının değil, aynı zamanda özel sektörün de görevleri arasında bulunduğunu kaydeden Demirtaş, topyekun duyarlılık ve farkındalık oluşturmanın, projenin kalıcılığını ve başarıya ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş ise proje hakkında bilgi verdi.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kaymakam, belediye başkanları ve kurum temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.