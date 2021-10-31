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Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 64 AAC 931 plakalı otomobil, Artuklu itfaiyesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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