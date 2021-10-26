Mardin'de şehit ve gazi ailelerine yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi

ÇANAKKALE (AA) - Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vatan Savunmasından Şanlı Tarihe Yolculuk projesi kapsamında Ankara ve Çanakkale gezisi düzenledi.

Dernek tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan proje kapsamında 40 kişi, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Anıtkabir, Çanakkale'de de Çanakkale Şehitliğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Orhan Kandemir, İçişleri Bakanlığının destekleriyle etkinliği düzenlediklerini belirterek, geziye katılan şehit ve gazi aileleri ile projeye destek veren bütün yetkililere teşekkür etti.